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Рентгенолог Сергей Морозов перечислил симптомы тяжелой формы заболевания COVID-19

Сергей Морозов, который является главным рентгенологом Москвы, перечислил основные симптомы, возникающие при тяжелой форме заболевания COVID-19. К ним относятся одышка, кашель и повышенная температура тела от 38,5 градусов.

Рентгенолог Сергей Морозов перечислил симптомы тяжелой формы заболевания COVID-19


Во время съемок программы «Здоровье», которая транслируется на Первом канале, рентгенолог отметил, что при такой симптоматике учащается дыхание до 20-30 движений за минуту. Кроме этого наблюдается снижение насыщения кислородом крови. Также специалист рассказал о цианозе, представляющем собой посинение ногтей и губ, что свойственно для тяжелой формы коронавирусной инфекции.

По словам телеведущей Елены Малышевой, пациента должна насторожить одышка, когда чувствуется нехватка воздуха. Этот симптом говорит о том, что необходима экстренная госпитализация.

На портале стопкоронавирус.рф указано, что в России COVID-19 заразились более 263 тысяч человек. Коронавирус унес жизни 2,4 тысяч пациентов, а 58 тысячам зараженных удалось вылечиться.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:11

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