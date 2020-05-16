Рентгенолог Сергей Морозов перечислил симптомы тяжелой формы заболевания COVID-19





Во время съемок программы «Здоровье», которая транслируется на Первом канале, рентгенолог отметил, что при такой симптоматике учащается дыхание до 20-30 движений за минуту. Кроме этого наблюдается снижение насыщения кислородом крови. Также специалист рассказал о цианозе, представляющем собой посинение ногтей и губ, что свойственно для тяжелой формы коронавирусной инфекции.По словам телеведущей Елены Малышевой, пациента должна насторожить одышка, когда чувствуется нехватка воздуха. Этот симптом говорит о том, что необходима экстренная госпитализация.На портале стопкоронавирус.рф указано, что в России COVID-19 заразились более 263 тысяч человек. Коронавирус унес жизни 2,4 тысяч пациентов, а 58 тысячам зараженных удалось вылечиться.