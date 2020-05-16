В Киото археологи обнаружили крепостную стену XVI века





Дворец Сенто был возведен в 1630 году по запросу правителя Го-Мидзуноо, а рядом был построен дворец Омия, который создавался для императрицы. С того времени они неоднократно страдали от пожаров и их приходилось восстанавливать. Сейчас японские императоры используют лишь дворец Омия, а от Сенто остались два чайных дома и живописный парк. На дворцовой территории археологами была найдена стена, которая старше главного дворца, а ее особенности указывают на период Адзути-Момояма. Восьмиметровый сохранившийся участок постройки имеет высоту в разных частях 1-1,6 м. Археологи допускают, что до того, как произошло обрушение верхней части, он достигал 2,4 м. Ров перед стеной в ширину имел 3 м, а глубина достигала 2,4 м.Возраст находки стало возможным подтвердить, когда в процессе раскопок была найдена позолоченная черепица с именем Хидэёси. Военачальник успел распорядиться о возведении нескольких замков, включая габаритный дворец в Осаке, а сооружение в Киото было построено за год до его смерти.