АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

В Киото археологи обнаружили крепостную стену XVI века

Археологами в рамках изучения создававшегося для императора дворца Сенто на территории Киото удалось выявить выполненную из камня крепостную стену, а также следы присутствия служившего для обороны рва, датируемого XVI веком. Специалисты предположили, что постройка появилась здесь после распоряжения со стороны военного деятеля Тоётоми Хидэёси.
В Киото археологи обнаружили крепостную стену XVI века

Дворец Сенто был возведен в 1630 году по запросу правителя Го-Мидзуноо, а рядом был построен дворец Омия, который создавался для императрицы. С того времени они неоднократно страдали от пожаров и их приходилось восстанавливать. Сейчас японские императоры используют лишь дворец Омия, а от Сенто остались два чайных дома и живописный парк. На дворцовой территории археологами была найдена стена, которая старше главного дворца, а ее особенности указывают на период Адзути-Момояма. Восьмиметровый сохранившийся участок постройки имеет высоту в разных частях 1-1,6 м. Археологи допускают, что до того, как произошло обрушение верхней части, он достигал 2,4 м. Ров перед стеной в ширину имел 3 м, а глубина достигала 2,4 м.

Возраст находки стало возможным подтвердить, когда в процессе раскопок была найдена позолоченная черепица с именем Хидэёси. Военачальник успел распорядиться о возведении нескольких замков, включая габаритный дворец в Осаке, а сооружение в Киото было построено за год до его смерти.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киото археологи обнаружили крепостную стену XVI…
«Ну это же просто некрасиво»: Тина Канделаки раскритиковала интервью Дмитрия…
Ученые из Дании обнаружили с помощью Twitter новый паразитический…
Звезда «Дом-2» Настя Иванова заявила о готовности забеременеть от Руслана…
Настя Ивлеева пожаловалась, что с читающим рэп мужем сложно поддерживать…
“Коммунисты России" призвали возобновить пионерское…
Ксения Бородина: «Собчак можно назвать «средством для…
В России к осени могут закрыться до миллиона малых и средних…
МЧС РФ предупредило о высоком риске заражения COVID-19 через…
Звезда “Танцев со звездами” Иван Стебунов рассказал о перенесенной из-за кисты…
Ученые нашли причину повышения уровня моря за последние 120…
«Не можем это сделать красиво»: Муцениеце подала документы на развод с…
Трамп анонсировал разработку «супер-пупер-ракеты» в…
Ксения Собчак составила личный рейтинг лучших и худших городов…
Социологи: Дистанционная работа подтолкнет людей к переезду из больших…
«Органически не перевариваю»: Ксения Бородина резко высказалась об истериках «избалованных…
Ученые выяснили, что кошки могут видеть сны аналогично…
«Немыслимо красива»: Анастасия Квитко в бикини чуть не обнажила грудь возле…
Госдума РФ назвала санкции Киева против науки и культуры…
Анастасия Шубская в шелковом пеньюаре после брачной ночи похвасталась стройными…
Жидкость для полоскания рта может защитить от заражения…
«Мы с Олей просто друзья»: Сын Джигарханяна разошелся с экс-супругой…
Путин распорядился сохранить в РФ режим самоизоляции для людей старше 65…
«Женщина без мозгов»: Поклонники раскритиковали беременную Таню Терешину в обнаженном…
Врач Андрей Каприн назвал похудение одним из распространенных признаков…
Врачи назвали продукты, которые могут защитить от диабета и укрепить…
Италия планирует с 3 июня открыть…
«Восемнадцать часов мучительных»: Жена Сергея Семака Анна вспомнила, как у нее при первых родах отказали…
Просмотреть все новости