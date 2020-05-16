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Ученые: Мужчины реже носят маски, считая это признаком слабости

Мужчины реже носят защитные маски из-за того, что считают их проявлением слабости. По словам ученых из Лондонского университета Мидлсекса, представители сильного пола имеют более высокую смертность от коронавируса, чем женщины.
Ученые: Мужчины реже носят маски, считая это признаком слабости

«Социологические опросы показали, что примерно в 30% случаев мужчины не носят маски из-за страха показаться слабыми. Многие из них называют средство защиты бессмысленным, так как вирус все равно может попадать через него в организм. Согласие с требованиями врачей они называют проявлением излишней покорности. Примерно 10% респондентов заявили, что просто не берут с собой средства защиты, так как считают их ненужными», - рассказали специалисты.

Авторы отчета Валерио Капраро и Элен Барсело также связали нежелание носить маску у представителей сильного пола с их менее серьезным отношением к собственному здоровью. Женщины в 80% случаев заявляют, что рекомендации медиков необходимо выполнять в полной мере. Из-за этого представительницы прекрасного пола значительно чаще обращаются к врачам при появлении характерных признаков коронавируса.

Примерно 45% респондентов, отказывающихся носить маски, заявили, что COVID-19 для них не опасен, но не смогли объяснить причины. Специалисты напоминают о смертности от коронавируса среди мужчин, которая в 2,5 раза выше, чем у женщин. Не исключено, что тенденция связана именно с нежеланием следовать рекомендациям медиков.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:07

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