«Ну это же просто некрасиво»: Тина Канделаки раскритиковала интервью Дмитрия Тарасова

В ходе записи программы спортсмен рассказал, что в союзе с певицей хотел завести детей, но она делала все возможное, чтобы не забеременеть. Тина Канделаки решила написать отзыв об интервью знаменитости, предложив переименовать шоу в «Дима! Блин». Общественный деятель высмеяла Тарасова и заявила, что России нет необходимости знать интимные детали жизни звезд., - отметила телеведущая. По ее мнению, экс-избранник артистки мог обсудить ситуацию с ней, не вынося на публичное обсуждение. При этом продюсер напомнила фолловерам, что готова поговорить на тему насилия или унижения.Как сказала Канделаки, она может презирать тех, кто унижает своего партнера. Также журналистка вспомнила скандальную историю с высказыванием Регины Тодоренко о рукоприкладстве. Знаменитость выступает против издевательств над мужчинами, женщинами и детьми в любой форме.