Звезда «Дом-2» Настя Иванова заявила о готовности забеременеть от Руслана Мацьолека

Некоторое время назад пара переехала в Китай, где собиралась обосноваться и обустраивать общий быт. Поклонники Ивановой и Мацьолека были очень рады за своих любимцев и пророчили им скорую свадьбу, но вышло все совсем по-другому. Всего через месяц после прибытия в чужую страну влюбленные объявили о расставании. Сейчас они живут в разных квартирах, но продолжают общаться и даже работают над восстановлением отношений.По словам Насти Ивановой, она и ее бывший бойфренд во время романа часто говорили о детях, поэтому к идее продолжения рода молодая особа морально готова. Более того, «если такое чудо произойдет», и девушка забеременеет от Романа Мацьолека, она будет очень этому рада. Сейчас подобное развитие событий крайне маловероятно. Экс-участница «Дома-2» признает, что у нее с возлюбленным «какие-то недоотношения».Мацьолек всячески пытается доказать Ивановой, что он работает над собой и стремится измениться, но избранница пока не готова ему довериться. Девушка сейчас переживает не самые лучшие времена и пока не может понять, чего действительно хочет. Она уверена, что все еще любит экс-бойфренда, но дальше попыток заново узнать друг друга заходить не спешит.