“Коммунисты России" призвали возобновить пионерское движение





Сурайкин обратился с соответствующей инициативой к Владимиру Путину в день пионерии, отметив, что о поддержке развития этого движения на территории всей страны следует принять федеральный закон. В таком случае органы государственной власти будут обязаны помогать отрядам, что усилит процесс возрождения. По мнению политика, развитие организации необходимо стране, поскольку все граждане, которые были пионерами, теперь с радостью вспоминают этот опыт. Работу с молодежью Сурайкин назвал важной в современности, потому что это усиливает патриотизм и учит детей работать в команде.Сурайкин напомнил, что пионерские организации работают и сейчас по всей стране, но их численность значительно упала, а также они не связаны друг с другом. Система пока держится на инициативе родителей, а региональные комитеты “Коммунистов России” помогают таким отрядам. Однако для работы с детьми необходимо помещение, атрибутика, а также некоторые средства для проведения мероприятий и конкурсов.