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Настя Ивлеева пожаловалась, что с читающим рэп мужем сложно поддерживать диалог

Супруга Элджея Настя Ивлеева стала гостьей юмористического шоу Ивана Урганта. На вопрос ведущего, почему она уже в который раз появляется у него в студии одна, блогер заявила, что ее читающему рэп мужу «все сложнее поддерживать диалог».
Настя Ивлеева пожаловалась, что с читающим рэп мужем сложно поддерживать диалог

Настя Ивлеева почти год назад вышла замуж за хип-хоп исполнителя Элджея, но поклонники мало что знают об их личной жизни, так как пара не выставляет свои отношения напоказ. Блогер почти всегда на публичных мероприятиях появляется в одиночку, а вопросы о браке с рэпером старается игнорировать и шутками отвечает, когда ее спрашивают о чем-то приватном.

С юмором Ивлеева отреагировала и на вопрос ведущего шоу «Вечерний Ургант», поинтересовавшегося, почему она снова одна. Блогер пожаловалась, что ее муж очень хорошо читает рэп, чего не скажешь об его умении поддерживать беседу.

В разговоре с Ургантом знаменитость призналась, что в период карантина не сидит сложа руки, - она запустила прямые эфиры со звездами, а супруг во всем ее поддерживает, всегда находится рядом, но за кадром. Кроме того, Ивлеева решила помогать пострадавшему от эпидемии коронавируса малому и среднему бизнесу и намерена размещать у себя в блоге бесплатную рекламу для фирм, а также планирует запустить собственное шоу на YouTube и заняться актерской карьерой. Дети в число первостепенных задач блогера пока не входят, она считает – сейчас не время для материнства, поскольку на данный период полностью посвящает себя работе.

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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:30

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