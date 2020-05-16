Настя Ивлеева пожаловалась, что с читающим рэп мужем сложно поддерживать диалог





Настя Ивлеева почти год назад вышла замуж за хип-хоп исполнителя Элджея, но поклонники мало что знают об их личной жизни, так как пара не выставляет свои отношения напоказ. Блогер почти всегда на публичных мероприятиях появляется в одиночку, а вопросы о браке с рэпером старается игнорировать и шутками отвечает, когда ее спрашивают о чем-то приватном.С юмором Ивлеева отреагировала и на вопрос ведущего шоу «Вечерний Ургант», поинтересовавшегося, почему она снова одна. Блогер пожаловалась, что ее муж очень хорошо читает рэп, чего не скажешь об его умении поддерживать беседу.В разговоре с Ургантом знаменитость призналась, что в период карантина не сидит сложа руки, - она запустила прямые эфиры со звездами, а супруг во всем ее поддерживает, всегда находится рядом, но за кадром. Кроме того, Ивлеева решила помогать пострадавшему от эпидемии коронавируса малому и среднему бизнесу и намерена размещать у себя в блоге бесплатную рекламу для фирм, а также планирует запустить собственное шоу на YouTube и заняться актерской карьерой. Дети в число первостепенных задач блогера пока не входят, она считает – сейчас не время для материнства, поскольку на данный период полностью посвящает себя работе.