Ксения Бородина: «Собчак можно назвать «средством для импотенции»»





Конфликт между Собчак и Бородиной длиться уже достаточно долго. Временами он практически сходит на нет, а иногда вспыхивает с новой силой. Так случилось и в этот раз, когда супруга Константина Богомолова по какой-то причине решила «подколоть» бывшую подругу.На своей странице в Instagram журналистка опубликовала скриншот переписки с работодателем, предлагающим ей заняться рекламой подделок брендовых вещей. По кадрам из мессенджера видно, что Ксения Собчак отказывается от подобной работы, но рекомендует владельцу бизнеса обратиться к Бородиной. Та, по словам экс-ведущей «Дома-2», не гнушается такого рода заработком.Этот выпад серьезно задел Ксению Бородину, и она решила отплатить бывшей коллеге той же монетой. Бизнесвумен нашла в Сети рекламный ролик таблеток для «мужской силы» в котором снималась Собчак, и опубликовала его в Stories. Она добавила надпись, в которой назвала телеведущую «Крабчак», поздравив ее с «минутой славы». Кроме того, Бородина отметила, что журналистку можно назвать «средством для импотенции, рекламирующим средство для потенции».