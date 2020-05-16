В России к осени могут закрыться до миллиона малых и средних компаний





По данным бизнес-объединений ТПП и «Деловая Россия», сильнее всего от кризиса пострадают ресторанный бизнес, гостиницы, сфера услуг, а также ритейл непродовольственного типа. Ограничения, связанные с карантином, вместе с падением покупательской способности населения в итоге могут привести к проблемам даже у крупных компаний.Занятость в вышеперечисленных отраслях также существенно снизится. По прогнозам специалистов, сферу деятельности придется сменить примерно 3 миллионам человек. Существует и другой сценарий развития событий, при котором бизнес сможет восстановиться до конца года, но для этого необходима стабилизация мировой экономики в кратчайшие сроки.Владимир Путин ранее ввел меры поддержки для малого и среднего бизнеса в России на фоне пандемии коронавируса. Предприятия получили возможность отсрочить некоторые налоги и страховые взносы. Также компаниям предоставляется беспроцентный заем на погашение задолженностей по зарплате для сотрудников.