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МЧС РФ предупредило о высоком риске заражения COVID-19 через снеки

На сайте МЧС РФ появилось предупреждение о том, что существует высокий риск заражения COVID-19 через снеки. Это обусловлено тем, что к упаковке с чипсами, сухариками и орешками могут прикасаться другие люди.

МЧС РФ предупредило о высоком риске заражения COVID-19 через снеки


Необходимо быть осторожными, так как риск передачи вируса возрастает при поедании снеков из общей посуды или упаковок. Люди, в этом случае, берут пищу руками, на которых могут быть возбудители коронавируса.

Сотрудники НИИ напомнили, что во время пандемии необходимо свести к минимуму прикосновения к различным поверхностям, особенно в местах общественного пользования. Если возникает надобность, руки нужно сразу продезинфицировать антисептиком. МЧС рекомендует носить с собой пару пачек одноразовых салфеток, чтобы в случае надобности прикрыть рот. Их повторное использование запрещено.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:09

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