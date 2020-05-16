МЧС РФ предупредило о высоком риске заражения COVID-19 через снеки
На сайте МЧС РФ появилось предупреждение о том, что существует высокий риск заражения COVID-19 через снеки. Это обусловлено тем, что к упаковке с чипсами, сухариками и орешками могут прикасаться другие люди.
Необходимо быть осторожными, так как риск передачи вируса возрастает при поедании снеков из общей посуды или упаковок. Люди, в этом случае, берут пищу руками, на которых могут быть возбудители коронавируса.
Сотрудники НИИ напомнили, что во время пандемии необходимо свести к минимуму прикосновения к различным поверхностям, особенно в местах общественного пользования. Если возникает надобность, руки нужно сразу продезинфицировать антисептиком. МЧС рекомендует носить с собой пару пачек одноразовых салфеток, чтобы в случае надобности прикрыть рот. Их повторное использование запрещено.
Необходимо быть осторожными, так как риск передачи вируса возрастает при поедании снеков из общей посуды или упаковок. Люди, в этом случае, берут пищу руками, на которых могут быть возбудители коронавируса.
Сотрудники НИИ напомнили, что во время пандемии необходимо свести к минимуму прикосновения к различным поверхностям, особенно в местах общественного пользования. Если возникает надобность, руки нужно сразу продезинфицировать антисептиком. МЧС рекомендует носить с собой пару пачек одноразовых салфеток, чтобы в случае надобности прикрыть рот. Их повторное использование запрещено.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:09