МЧС РФ предупредило о высоком риске заражения COVID-19 через снеки





Необходимо быть осторожными, так как риск передачи вируса возрастает при поедании снеков из общей посуды или упаковок. Люди, в этом случае, берут пищу руками, на которых могут быть возбудители коронавируса.Сотрудники НИИ напомнили, что во время пандемии необходимо свести к минимуму прикосновения к различным поверхностям, особенно в местах общественного пользования. Если возникает надобность, руки нужно сразу продезинфицировать антисептиком. МЧС рекомендует носить с собой пару пачек одноразовых салфеток, чтобы в случае надобности прикрыть рот. Их повторное использование запрещено.