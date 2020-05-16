Звезда “Танцев со звездами” Иван Стебунов рассказал о перенесенной из-за кисты операции





О том, что болеет пневмотораксом, Иван Стебунов узнал в октябре, но благодаря работе специалистов НИИ скорой помощи им. Склифосовского, он смог быстро восстановиться. После операции по удалению кисты, которая успела распространиться в бронхи, актеру пришлось некоторое время находится на реабилитации. Полгода он не летал на самолетах, воздерживался от нагрузок и погружения в воду. Несмотря на запреты, артист поехал в Крым на машине, где оставался в течение четырех месяцев, занимаясь работой, а также отдыхал.О своем диагнозе Иван Стебунов не желал распространяться, чтобы не спровоцировать предвзятость со стороны судейского состава проекта “Танцы со звездами”. В настоящее время артист не жалуется на самочувствие и ведет подготовку к участию в полуфинале шоу.