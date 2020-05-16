Звезда “Танцев со звездами” Иван Стебунов рассказал о перенесенной из-за кисты операции
Иван Стебунов перенес тяжелую операцию из-за нарушения функций органов дыхания. Артист, известный своим участием в “Танцах со звездами”, откровенно рассказал, что в 2019 году у него обнаружили кисту, которая уже проросла в бронхи.
О том, что болеет пневмотораксом, Иван Стебунов узнал в октябре, но благодаря работе специалистов НИИ скорой помощи им. Склифосовского, он смог быстро восстановиться. После операции по удалению кисты, которая успела распространиться в бронхи, актеру пришлось некоторое время находится на реабилитации. Полгода он не летал на самолетах, воздерживался от нагрузок и погружения в воду. Несмотря на запреты, артист поехал в Крым на машине, где оставался в течение четырех месяцев, занимаясь работой, а также отдыхал.
О своем диагнозе Иван Стебунов не желал распространяться, чтобы не спровоцировать предвзятость со стороны судейского состава проекта “Танцы со звездами”. В настоящее время артист не жалуется на самочувствие и ведет подготовку к участию в полуфинале шоу.
О том, что болеет пневмотораксом, Иван Стебунов узнал в октябре, но благодаря работе специалистов НИИ скорой помощи им. Склифосовского, он смог быстро восстановиться. После операции по удалению кисты, которая успела распространиться в бронхи, актеру пришлось некоторое время находится на реабилитации. Полгода он не летал на самолетах, воздерживался от нагрузок и погружения в воду. Несмотря на запреты, артист поехал в Крым на машине, где оставался в течение четырех месяцев, занимаясь работой, а также отдыхал.
О своем диагнозе Иван Стебунов не желал распространяться, чтобы не спровоцировать предвзятость со стороны судейского состава проекта “Танцы со звездами”. В настоящее время артист не жалуется на самочувствие и ведет подготовку к участию в полуфинале шоу.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:07