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Звезда “Танцев со звездами” Иван Стебунов рассказал о перенесенной из-за кисты операции

Иван Стебунов перенес тяжелую операцию из-за нарушения функций органов дыхания. Артист, известный своим участием в “Танцах со звездами”, откровенно рассказал, что в 2019 году у него обнаружили кисту, которая уже проросла в бронхи.

О том, что болеет пневмотораксом, Иван Стебунов узнал в октябре, но благодаря работе специалистов НИИ скорой помощи им. Склифосовского, он смог быстро восстановиться. После операции по удалению кисты, которая успела распространиться в бронхи, актеру пришлось некоторое время находится на реабилитации. Полгода он не летал на самолетах, воздерживался от нагрузок и погружения в воду. Несмотря на запреты, артист поехал в Крым на машине, где оставался в течение четырех месяцев, занимаясь работой, а также отдыхал.

О своем диагнозе Иван Стебунов не желал распространяться, чтобы не спровоцировать предвзятость со стороны судейского состава проекта “Танцы со звездами”. В настоящее время артист не жалуется на самочувствие и ведет подготовку к участию в полуфинале шоу.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:07

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