АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Ученые нашли причину повышения уровня моря за последние 120 лет

Ученые из Ратгерского университета в США сообщили, что рост уровня моря за последние 120 лет имеет отношение к деятельности человека. При этом изменения в орбите планеты не оказывают настолько сильного воздействия.

Коллектив исследователей выяснил, что история покрытия Земли льдом сложнее, нежели считалось ранее. Содержание углекислого газа внесло своё влияние в процесс на время отсутствия льда, а небольшие корректировки орбиты планеты являлись основным фактором до наступления современности с большим уровнем урбанизации.

Исследование позволило воссоздать историю изменения уровня моря со времени завершения эпохи динозавров. Периоды почти полного отсутствия льда около 17-13 млн лет назад случались на фоне незначительных изменений концентрации диоксида углерода. Самое крупное событие случилось порядка 20 тысяч лет назад, когда показатель уменьшился на 120 м. После этого случилось быстрое повышение, которое показало замедление в период от 10 до 2 тысяч лет назад.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киото археологи обнаружили крепостную стену XVI…
«Ну это же просто некрасиво»: Тина Канделаки раскритиковала интервью Дмитрия…
Ученые из Дании обнаружили с помощью Twitter новый паразитический…
Звезда «Дом-2» Настя Иванова заявила о готовности забеременеть от Руслана…
Настя Ивлеева пожаловалась, что с читающим рэп мужем сложно поддерживать…
“Коммунисты России" призвали возобновить пионерское…
Ксения Бородина: «Собчак можно назвать «средством для…
В России к осени могут закрыться до миллиона малых и средних…
МЧС РФ предупредило о высоком риске заражения COVID-19 через…
Звезда “Танцев со звездами” Иван Стебунов рассказал о перенесенной из-за кисты…
Ученые нашли причину повышения уровня моря за последние 120…
«Не можем это сделать красиво»: Муцениеце подала документы на развод с…
Трамп анонсировал разработку «супер-пупер-ракеты» в…
Ксения Собчак составила личный рейтинг лучших и худших городов…
Социологи: Дистанционная работа подтолкнет людей к переезду из больших…
«Органически не перевариваю»: Ксения Бородина резко высказалась об истериках «избалованных…
Ученые выяснили, что кошки могут видеть сны аналогично…
«Немыслимо красива»: Анастасия Квитко в бикини чуть не обнажила грудь возле…
Госдума РФ назвала санкции Киева против науки и культуры…
Анастасия Шубская в шелковом пеньюаре после брачной ночи похвасталась стройными…
Жидкость для полоскания рта может защитить от заражения…
«Мы с Олей просто друзья»: Сын Джигарханяна разошелся с экс-супругой…
Путин распорядился сохранить в РФ режим самоизоляции для людей старше 65…
«Женщина без мозгов»: Поклонники раскритиковали беременную Таню Терешину в обнаженном…
Врач Андрей Каприн назвал похудение одним из распространенных признаков…
Врачи назвали продукты, которые могут защитить от диабета и укрепить…
Италия планирует с 3 июня открыть…
«Восемнадцать часов мучительных»: Жена Сергея Семака Анна вспомнила, как у нее при первых родах отказали…
Просмотреть все новости