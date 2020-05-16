Ученые нашли причину повышения уровня моря за последние 120 лет
Ученые из Ратгерского университета в США сообщили, что рост уровня моря за последние 120 лет имеет отношение к деятельности человека. При этом изменения в орбите планеты не оказывают настолько сильного воздействия.
Коллектив исследователей выяснил, что история покрытия Земли льдом сложнее, нежели считалось ранее. Содержание углекислого газа внесло своё влияние в процесс на время отсутствия льда, а небольшие корректировки орбиты планеты являлись основным фактором до наступления современности с большим уровнем урбанизации.
Исследование позволило воссоздать историю изменения уровня моря со времени завершения эпохи динозавров. Периоды почти полного отсутствия льда около 17-13 млн лет назад случались на фоне незначительных изменений концентрации диоксида углерода. Самое крупное событие случилось порядка 20 тысяч лет назад, когда показатель уменьшился на 120 м. После этого случилось быстрое повышение, которое показало замедление в период от 10 до 2 тысяч лет назад.
Коллектив исследователей выяснил, что история покрытия Земли льдом сложнее, нежели считалось ранее. Содержание углекислого газа внесло своё влияние в процесс на время отсутствия льда, а небольшие корректировки орбиты планеты являлись основным фактором до наступления современности с большим уровнем урбанизации.
Исследование позволило воссоздать историю изменения уровня моря со времени завершения эпохи динозавров. Периоды почти полного отсутствия льда около 17-13 млн лет назад случались на фоне незначительных изменений концентрации диоксида углерода. Самое крупное событие случилось порядка 20 тысяч лет назад, когда показатель уменьшился на 120 м. После этого случилось быстрое повышение, которое показало замедление в период от 10 до 2 тысяч лет назад.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:04