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Трамп анонсировал разработку «супер-пупер-ракеты» в США

Дональд Трамп в ходе церемонии презентации нового флага Космических сил рассказал о разработке некой «супер-пупер-ракеты» в США. По словам американского президента, она сможет развивать скорость примерно в 17 раз больше, чем все ее существующие аналоги.

«Нам приходится создавать настолько мощные и современные ракеты из-за противников, которые могут появиться в перспективе. Новая единица вооружения будет самой мощной в своем роде. Пока не могу сказать, когда именно она увидит свет, но это произойдет очень скоро», - рассказал Трамп.

Заявление американского президента было воспринято неоднозначно. Многие пользователи Twitter, посмотревшие его выступление, раскритиковали использование разговорных фраз и отход от делового жанра общения. Разработку сверхмощной ракеты прокомментировали специалисты. По их словам, для создания единицы вооружения, которая будет быстрее аналогов в 17 раз, потребуются ныне не существующие технологии.

Ответ на заявление Трампа пришел и от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он в шуточной форме заявил, что «против супер-пупер-ракеты России ловить нечего», из-за чего предложил сдаться. По словам Рогозина, разработка таких проектов может затянуться на десятилетия из-за отсутствия технологий.

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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:54

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