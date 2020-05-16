«Не можем это сделать красиво»: Муцениеце подала документы на развод с Прилучным





В ходе прямой трансляции со своей подругой и коллегой по творческому цеху Анной Банщиковой звезда сериала «Школа» подтвердила, что уже подала необходимые документы на расторжение брака с избранником. Эту информацию разместили на сайте Головинского районного суда. Как отметила Агата Муцениеце, она не собирается менять свое решение. Также знаменитость добавила, что новость о разводе с Павлом Прилучным спровоцировала в обществе «адский резонанс». По словам артистки, они с супругом испытывают друг к другу эмоции, поэтому «не могут сделать это красиво». Отношения с отцом своих детей любимица публики назвала «итальянскими».О проблемах в браке Муцениеце сообщила более месяца назад, когда заявила, что не может жить с мужем в одном доме, так как он ведет себя неадекватно. Тогда актриса забрала детей и уехала на съёмную квартиру. Несмотря на бракоразводный процесс, звездная мать разрешает артисту видеть наследников. Прилучный часто размещает в Instagram семейные фото.