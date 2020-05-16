«Органически не перевариваю»: Ксения Бородина резко высказалась об истериках «избалованных детей»
Ксения Бородина новый пост в Instagram-профиле посвятила вопросу воспитания детей. Телеведущей приятно, когда расхваливают поведение ее дочерей, но она признается, что «органически не переваривает» истерики избалованного ребенка.
Бородину «всю трясет», когда она видит, как дети закатывают истерики на ровном месте, а матери все это терпят. Знаменитость согласна, у каждого малыша свой характер, но нельзя ему во всем потакать. Родителям, чтобы облегчить себе жизнь, нужно приложить усилия и научить ребенка правильно себя вести и слышать их. Себя Бородина считает строгой мамой, но при этом признает, ее дочери растут в любви и у них нет запретов. Однако телезвезда никогда не слышала от них истерик в магазинах, грубости по отношению к другим детям. Знаменитость на корню пресекала бы любое хамство наследниц, если бы заметила хоть намек.
Ведущая «Дом-2» советует матерям хвалить детей за поведение, которое им нравится, и игнорировать их капризы, не позволяя собой манипулировать. Однако звезда не приемлет жестокость по отношению к ребенку, унижение при всех. Лучшим способом воспитания Бородина считает разговоры и собственный пример родителей. Она иногда отправляет своих дочерей в комнату подумать над поступком, после чего слышит от них извинения, за что сразу же поощряет - и это тоже немаловажно.
Бородину «всю трясет», когда она видит, как дети закатывают истерики на ровном месте, а матери все это терпят. Знаменитость согласна, у каждого малыша свой характер, но нельзя ему во всем потакать. Родителям, чтобы облегчить себе жизнь, нужно приложить усилия и научить ребенка правильно себя вести и слышать их. Себя Бородина считает строгой мамой, но при этом признает, ее дочери растут в любви и у них нет запретов. Однако телезвезда никогда не слышала от них истерик в магазинах, грубости по отношению к другим детям. Знаменитость на корню пресекала бы любое хамство наследниц, если бы заметила хоть намек.
Ведущая «Дом-2» советует матерям хвалить детей за поведение, которое им нравится, и игнорировать их капризы, не позволяя собой манипулировать. Однако звезда не приемлет жестокость по отношению к ребенку, унижение при всех. Лучшим способом воспитания Бородина считает разговоры и собственный пример родителей. Она иногда отправляет своих дочерей в комнату подумать над поступком, после чего слышит от них извинения, за что сразу же поощряет - и это тоже немаловажно.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:36