«Органически не перевариваю»: Ксения Бородина резко высказалась об истериках «избалованных детей»

Бородину «всю трясет», когда она видит, как дети закатывают истерики на ровном месте, а матери все это терпят. Знаменитость согласна, у каждого малыша свой характер, но нельзя ему во всем потакать. Родителям, чтобы облегчить себе жизнь, нужно приложить усилия и научить ребенка правильно себя вести и слышать их. Себя Бородина считает строгой мамой, но при этом признает, ее дочери растут в любви и у них нет запретов. Однако телезвезда никогда не слышала от них истерик в магазинах, грубости по отношению к другим детям. Знаменитость на корню пресекала бы любое хамство наследниц, если бы заметила хоть намек.Ведущая «Дом-2» советует матерям хвалить детей за поведение, которое им нравится, и игнорировать их капризы, не позволяя собой манипулировать. Однако звезда не приемлет жестокость по отношению к ребенку, унижение при всех. Лучшим способом воспитания Бородина считает разговоры и собственный пример родителей. Она иногда отправляет своих дочерей в комнату подумать над поступком, после чего слышит от них извинения, за что сразу же поощряет - и это тоже немаловажно.