АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Социологи: Дистанционная работа подтолкнет людей к переезду из больших городов

Социологи из УрГЭУ при сотрудничестве с коллегами из Болгарии намерены развернуть большое исследование, направленное на изучение миграции населения и, в частности, молодежи при дистанционной занятости. По мнению экспертов, большие города перестанут быть привлекательными для людей, которые переедут в сельскую местность или мелкие населенные пункты.

Профессор Анатолий Меренков уверен, что переезд подальше от мегаполисов даст возможность работать дистанционно. Карантин заставил многих людей задуматься о ценности собственного жилья, а многие стали стремиться к покупке дома с лужайкой, где можно прогуляться. Экономист Наталья Тонких уверена, что возможностей для ведения труда удаленно становится больше на фоне увеличения спроса. Специалист отметила, что люди начнут понимать, что могут обеспечить себе хорошую жизнь в небольшом населенном пункте при работе из дома. Однако она станет хорошим выходом для тех, кто занимается интеллектуальным трудом.

Ученые отметили, что на решение о смене места жительства повлияют инфраструктура, доступ к медицине и культуре, а также разнообразные возможности. Дело в том, что разрыв между городом и деревней в стране велик. Однако недавно была принята госпрограмма развития сельской местности. В связи с распространением дистанционной занятости люди начнут уделять больше внимания обеспечению для себя комфортной среды в небольших городах.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киото археологи обнаружили крепостную стену XVI…
«Ну это же просто некрасиво»: Тина Канделаки раскритиковала интервью Дмитрия…
Ученые из Дании обнаружили с помощью Twitter новый паразитический…
Звезда «Дом-2» Настя Иванова заявила о готовности забеременеть от Руслана…
Настя Ивлеева пожаловалась, что с читающим рэп мужем сложно поддерживать…
“Коммунисты России" призвали возобновить пионерское…
Ксения Бородина: «Собчак можно назвать «средством для…
В России к осени могут закрыться до миллиона малых и средних…
МЧС РФ предупредило о высоком риске заражения COVID-19 через…
Звезда “Танцев со звездами” Иван Стебунов рассказал о перенесенной из-за кисты…
Ученые нашли причину повышения уровня моря за последние 120…
«Не можем это сделать красиво»: Муцениеце подала документы на развод с…
Трамп анонсировал разработку «супер-пупер-ракеты» в…
Ксения Собчак составила личный рейтинг лучших и худших городов…
Социологи: Дистанционная работа подтолкнет людей к переезду из больших…
«Органически не перевариваю»: Ксения Бородина резко высказалась об истериках «избалованных…
Ученые выяснили, что кошки могут видеть сны аналогично…
«Немыслимо красива»: Анастасия Квитко в бикини чуть не обнажила грудь возле…
Госдума РФ назвала санкции Киева против науки и культуры…
Анастасия Шубская в шелковом пеньюаре после брачной ночи похвасталась стройными…
Жидкость для полоскания рта может защитить от заражения…
«Мы с Олей просто друзья»: Сын Джигарханяна разошелся с экс-супругой…
Путин распорядился сохранить в РФ режим самоизоляции для людей старше 65…
«Женщина без мозгов»: Поклонники раскритиковали беременную Таню Терешину в обнаженном…
Врач Андрей Каприн назвал похудение одним из распространенных признаков…
Врачи назвали продукты, которые могут защитить от диабета и укрепить…
Италия планирует с 3 июня открыть…
«Восемнадцать часов мучительных»: Жена Сергея Семака Анна вспомнила, как у нее при первых родах отказали…
Просмотреть все новости