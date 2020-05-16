Социологи: Дистанционная работа подтолкнет людей к переезду из больших городов





Профессор Анатолий Меренков уверен, что переезд подальше от мегаполисов даст возможность работать дистанционно. Карантин заставил многих людей задуматься о ценности собственного жилья, а многие стали стремиться к покупке дома с лужайкой, где можно прогуляться. Экономист Наталья Тонких уверена, что возможностей для ведения труда удаленно становится больше на фоне увеличения спроса. Специалист отметила, что люди начнут понимать, что могут обеспечить себе хорошую жизнь в небольшом населенном пункте при работе из дома. Однако она станет хорошим выходом для тех, кто занимается интеллектуальным трудом.Ученые отметили, что на решение о смене места жительства повлияют инфраструктура, доступ к медицине и культуре, а также разнообразные возможности. Дело в том, что разрыв между городом и деревней в стране велик. Однако недавно была принята госпрограмма развития сельской местности. В связи с распространением дистанционной занятости люди начнут уделять больше внимания обеспечению для себя комфортной среды в небольших городах.