Ксения Собчак составила личный рейтинг лучших и худших городов России

Рейтинг, как и стоило ожидать, возглавили Москва и Санкт-Петербург. Эти два города супруге Константина Богомолова ближе всего и роднее, так как больше всего времени она провела именно там. Однако помимо них в списке Собчак оказалась еще три населенных пункта, которые, по ее мнению, также пригодны для комфортной жизни.Возглавил эту тройку Екатеринбург. Негласная столица Среднего Урала подкупила журналистку своей архитектурой и инфраструктурой. Благодаря совокупности этих немаловажных факторов город произвел на Ксению Собчак неизгладимое впечатление и показался «шикарным».На второе и третье место рейтинга самых лучших мест для жизни в России телеведущая определила Казань и Калининград. Они тоже показались ведущей шоу «Осторожно, Собчак!» уютными и комфортными. Если же говорить о топе аутсайдеров, то сюда знаменитость внесла Барнаул и Волгоград.