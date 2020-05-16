«Немыслимо красива»: Анастасия Квитко в бикини чуть не обнажила грудь возле бассейна





Как отметили многие фанаты модели, на новом фото она едва удержала грудь в миниатюрном купальнике. Анастасия Квитко позировала с распущенными волосами. Эффектный сюжет никого не оставил равнодушным и многие фолловеры со всего мира принялись его комментировать. Одни пришли в восторг от красоты и сексуальности знаменитости, другие оценили откровенное бикини белоснежного оттенка. По словам третьих юзеров, им очень понравился образ кумира.Не так давно 25-летняя Квитко разместила в своем блоге другой не менее провокационный снимок, взволновав поклонников пышными формами. Сейчас модель находится в теплых краях, откуда публикует в блоге красочные сюжеты.