«Немыслимо красива»: Анастасия Квитко в бикини чуть не обнажила грудь возле бассейна
Анастасия Квитко продолжает удивлять поклонников провокационными публикациями. На этот раз «Русская Ким Кардашьян» разместила в Instagram снимок возле бассейна, на котором изображена в бикини.
Как отметили многие фанаты модели, на новом фото она едва удержала грудь в миниатюрном купальнике. Анастасия Квитко позировала с распущенными волосами. Эффектный сюжет никого не оставил равнодушным и многие фолловеры со всего мира принялись его комментировать. Одни пришли в восторг от красоты и сексуальности знаменитости, другие оценили откровенное бикини белоснежного оттенка. По словам третьих юзеров, им очень понравился образ кумира.
Не так давно 25-летняя Квитко разместила в своем блоге другой не менее провокационный снимок, взволновав поклонников пышными формами. Сейчас модель находится в теплых краях, откуда публикует в блоге красочные сюжеты.
Как отметили многие фанаты модели, на новом фото она едва удержала грудь в миниатюрном купальнике. Анастасия Квитко позировала с распущенными волосами. Эффектный сюжет никого не оставил равнодушным и многие фолловеры со всего мира принялись его комментировать. Одни пришли в восторг от красоты и сексуальности знаменитости, другие оценили откровенное бикини белоснежного оттенка. По словам третьих юзеров, им очень понравился образ кумира.
Не так давно 25-летняя Квитко разместила в своем блоге другой не менее провокационный снимок, взволновав поклонников пышными формами. Сейчас модель находится в теплых краях, откуда публикует в блоге красочные сюжеты.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:25