Анастасия Шубская в шелковом пеньюаре после брачной ночи похвасталась стройными ногами
Анастасия Шубская обнародовала в Instagram-аккаунте подборку архивных фотографий, намекнув, что они сделаны после первой брачной ночи. В кадре жена Александра Овечкина запечатлена в шелковом пеньюаре, демонстрируя длинные ноги.
На одном из представленных фото модель позирует в спальне, сидя на кровати, устеленной белоснежными простынями, и любуется букетом роз. Роскошный пеньюар струится по полу, обнажая длинные стройные ноги героини кадра. Хештеги, сопровождающие трогательные снимки: «утро невесты» и на английском - «воспоминания» и «день свадьбы», говорят о том, что фотографии сделаны после первой брачной ночи Шубской и Овечкина, поженившихся в июле 2017 года. Сейчас супруги воспитывают сына Сергея, и вскоре 26-летняя жена спортсмена подарит ему еще одного ребенка.
Что касается архивных фото в микроблоге Шубской, то поклонников они привели в восторг. Фолловеры признали кадры очень трогательными, а их героиню - нежной и женственной. Особое внимание подписчиков привлекли «бесконечные ноги» модели.
На одном из представленных фото модель позирует в спальне, сидя на кровати, устеленной белоснежными простынями, и любуется букетом роз. Роскошный пеньюар струится по полу, обнажая длинные стройные ноги героини кадра. Хештеги, сопровождающие трогательные снимки: «утро невесты» и на английском - «воспоминания» и «день свадьбы», говорят о том, что фотографии сделаны после первой брачной ночи Шубской и Овечкина, поженившихся в июле 2017 года. Сейчас супруги воспитывают сына Сергея, и вскоре 26-летняя жена спортсмена подарит ему еще одного ребенка.
Что касается архивных фото в микроблоге Шубской, то поклонников они привели в восторг. Фолловеры признали кадры очень трогательными, а их героиню - нежной и женственной. Особое внимание подписчиков привлекли «бесконечные ноги» модели.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:17