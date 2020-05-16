Анастасия Шубская в шелковом пеньюаре после брачной ночи похвасталась стройными ногами

На одном из представленных фото модель позирует в спальне, сидя на кровати, устеленной белоснежными простынями, и любуется букетом роз. Роскошный пеньюар струится по полу, обнажая длинные стройные ноги героини кадра. Хештеги, сопровождающие трогательные снимки: «утро невесты» и на английском - «воспоминания» и «день свадьбы», говорят о том, что фотографии сделаны после первой брачной ночи Шубской и Овечкина, поженившихся в июле 2017 года. Сейчас супруги воспитывают сына Сергея, и вскоре 26-летняя жена спортсмена подарит ему еще одного ребенка.Что касается архивных фото в микроблоге Шубской, то поклонников они привели в восторг. Фолловеры признали кадры очень трогательными, а их героиню - нежной и женственной. Особое внимание подписчиков привлекли «бесконечные ноги» модели.