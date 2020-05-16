Путин распорядился сохранить в РФ режим самоизоляции для людей старше 65 лет





Согласно новому поручению, о котором Путин объявил в ходе совещания, пожилые люди и пациенты с хроническими недугами будут входить в категорию граждан, находящихся на самоизоляции. Главы регионов страны и кабинет министров должны представить соответствующего содержания доклад до 20 мая, а до 1 июня требуется внесение изменений в законы о доплатах в пользу соцработников и выдачи пособий. В то же время решается вопрос о предоставлении 10 тысяч рублей за каждого ребенка от 3 до 16 лет.Помимо прочего регионы должны увеличить темпы по тестированию населения.