Жидкость для полоскания рта может защитить от заражения COVID-19





Как сообщает издание MedikForum.ru, ученые на данный момент исследуют способности жидкости для полоскания рта. По словам специалистов, молекулы коронавируса покрываются жировым слоем, который чувствителен к некоторым химическим веществам. Речь идет об уязвимости перед повидоном-йодом, этанолом и цетилпиридинием. Если происходит повреждение обертывающей мембраны, то вирус разрушается.По словам профессора Валери О'Доннеллы, которая представляет Кардиффский университет, жидкость для полоскания можно приравнять к действию мыла. Специалисты не исключают такую возможность, хотя данное средство ранее не рассматривалось как вариант защиты от COVID-19. Исследователи работают над тем, чтобы установить процент эффективности гигиенической жидкости, а для этого необходимо проведение дополнительных исследований.