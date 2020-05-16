Жидкость для полоскания рта может защитить от заражения COVID-19
Британские ученые, которые работают в Кардиффском университете, заявили, что от заражения COVID-19 способна защитить жидкость, применяемая для полоскания рта. Средство гигиены, согласно их предположению, может разрушить внешний слой нового вируса.
Как сообщает издание MedikForum.ru, ученые на данный момент исследуют способности жидкости для полоскания рта. По словам специалистов, молекулы коронавируса покрываются жировым слоем, который чувствителен к некоторым химическим веществам. Речь идет об уязвимости перед повидоном-йодом, этанолом и цетилпиридинием. Если происходит повреждение обертывающей мембраны, то вирус разрушается.
По словам профессора Валери О'Доннеллы, которая представляет Кардиффский университет, жидкость для полоскания можно приравнять к действию мыла. Специалисты не исключают такую возможность, хотя данное средство ранее не рассматривалось как вариант защиты от COVID-19. Исследователи работают над тем, чтобы установить процент эффективности гигиенической жидкости, а для этого необходимо проведение дополнительных исследований.
Как сообщает издание MedikForum.ru, ученые на данный момент исследуют способности жидкости для полоскания рта. По словам специалистов, молекулы коронавируса покрываются жировым слоем, который чувствителен к некоторым химическим веществам. Речь идет об уязвимости перед повидоном-йодом, этанолом и цетилпиридинием. Если происходит повреждение обертывающей мембраны, то вирус разрушается.
По словам профессора Валери О'Доннеллы, которая представляет Кардиффский университет, жидкость для полоскания можно приравнять к действию мыла. Специалисты не исключают такую возможность, хотя данное средство ранее не рассматривалось как вариант защиты от COVID-19. Исследователи работают над тем, чтобы установить процент эффективности гигиенической жидкости, а для этого необходимо проведение дополнительных исследований.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:11