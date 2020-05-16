Госдума РФ назвала санкции Киева против науки и культуры «безумием»

«Считают, что это полное безумие. Фактически, Украина блокирует самой себе доступ ко всем культурным связям, создававшимся в течение столетий. Они питали в первую очередь саму украинскую культуру. РФ, разумеется, не станет вводить зеркальные санкции, поскольку мы заинтересованы в максимально широком круге общения с представителями научного сообщества», — сообщила Елена Драпеко, первый зампред комитета Госдумы по вопросам культуры.





По словам депутата, данное решение станет вредить самой Украине. Она описывает утверждение документа о санкциях признанием Зеленского в собственной некомпетентности.