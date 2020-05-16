«Женщина без мозгов»: Поклонники раскритиковали беременную Таню Терешину в обнаженном виде





Многие звезды российского шоу-бизнеса предались ностальгическим моментам на самоизоляции. Таня Терешина решила поделиться с подписчиками фотографией 2-летней давности, запечатленной на последних сроках беременности артистки. В кадре она сидит на коленях у супруга почти голая, из одежды на ней были белье и свадебная фата. Экс-солистка группы Hi-Fi протягивает вперед руку и сгибает пальцы, оставляя только тот, на котором обручальное кольцо. В связи с этим создается впечатление, будто знаменитость демонстрирует неприличный жест. Так подумали и разъяренные поклонники исполнительницы, оставившие злые комментарии под снимком.Многие называли Терешину «женщиной без мозгов» или писали, что она не сможет научить своих детей ничему хорошему. Тем не менее нашлись юзеры, которые нормально восприняли фото кумира, отметив, что с годами она не меняется.Певица вышла замуж в 2018, ее избранником стал бизнесмен Олег Курбатов. Пара воспитывает сына Арсения-Остапа, которому исполнится год в январе. Также у звезды есть дочь Арис от телеведущего Славы Никитина.