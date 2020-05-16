«Мы с Олей просто друзья»: Сын Джигарханяна разошелся с экс-супругой Казаченко
Сын Армена Джигарханяна Степан сообщил, что снова одинок. По словам наследника актера, у него получилось разойтись со своей бывшей возлюбленной и экс-супругой Вадима Казаченко Ольгой на дружеской ноте: без разделения имущества и взаимных обвинений.
О переменах в личной жизни Степан Джигарханян рассказал во время общения с моделью Анной Калашниковой в Instagram. Как отметил 54-летний блогер, к решению завершить отношения он и его бывшая возлюбленная пришли вместе. Это позволило избежать всего того, что часто сопровождает разрыв: ссор, оскорблений и попытки выяснить кто прав, а кто виноват. Сын Армена Джигарханяна признался, что благодарен экс-супруге Вадима Казаченко Ольге за проведенное вместе время, и рад, что теперь они могут остаться друзьями.
По словам наследника актера, сейчас он одинок и пока не планирует заводить новый роман. На время пандемии Степан Джигарханян самоизолировался в своем особняке в США, но как только волна заболеваемости спадет и границы будут открыты, собирается продолжить путешествовать по миру. Тревел-блогер не отрицает, что за время карантина очень соскучился по хобби и теперь может думать только о нем. Именно поэтому вопрос отношений с противоположным полом отошел на второй план.
О переменах в личной жизни Степан Джигарханян рассказал во время общения с моделью Анной Калашниковой в Instagram. Как отметил 54-летний блогер, к решению завершить отношения он и его бывшая возлюбленная пришли вместе. Это позволило избежать всего того, что часто сопровождает разрыв: ссор, оскорблений и попытки выяснить кто прав, а кто виноват. Сын Армена Джигарханяна признался, что благодарен экс-супруге Вадима Казаченко Ольге за проведенное вместе время, и рад, что теперь они могут остаться друзьями.
По словам наследника актера, сейчас он одинок и пока не планирует заводить новый роман. На время пандемии Степан Джигарханян самоизолировался в своем особняке в США, но как только волна заболеваемости спадет и границы будут открыты, собирается продолжить путешествовать по миру. Тревел-блогер не отрицает, что за время карантина очень соскучился по хобби и теперь может думать только о нем. Именно поэтому вопрос отношений с противоположным полом отошел на второй план.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:09