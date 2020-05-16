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«Восемнадцать часов мучительных»: Жена Сергея Семака Анна вспомнила, как у нее при первых родах отказали ноги

Супруга футбольного тренера Сергея Семака Анна впервые забеременела в 18 лет и очень трудно перенесла роды. Многодетная мать до сих пор с ужасом вспоминает о мучительных 18 часах, проведенных в родзале, когда из-за неправильно сделанной эпидуральной анастезии ноги отказали, а боль не пропала.
«Восемнадцать часов мучительных»: Жена Сергея Семака Анна вспомнила, как у нее при первых родах отказали ноги

Рождение недоношенного ребенка, многочисленные разрывы и операция, проведенная под наркозом, а потом сепсис - все это оставило неизгладимый след в душе молодой матери. В тот момент жена Семака была уверена: ей больше никогда не захочется иметь детей. Женщина помнит, как с крошечной дочерью на руках отсчитывала шаги, пытаясь ее успокоить, как у нее начался мастит с высокой температурой. Это было нелегким испытанием для 19-летней особы. Однажды в окне она увидела залитую солнечным светом поляну одуванчиков, и у нее появилась надежда, что все будет хорошо.

Сейчас Сергей и Анна Семак воспитывают восьмерых детей: по одному у каждого от первых браков и пятеро общих, а также есть приемная дочь. Их старшей наследнице Майе уже 20 лет, скоро она сама станет матерью. Супруга футболиста сразу предупредила, что возьмет на себя заботу о внуке. Она уверена, никто не станет другом лучше и надежнее, чем «молодая рок-н-рольная бабушка, умеющая управлять катером».

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Спорт
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:41

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