«Восемнадцать часов мучительных»: Жена Сергея Семака Анна вспомнила, как у нее при первых родах отказали ноги

Рождение недоношенного ребенка, многочисленные разрывы и операция, проведенная под наркозом, а потом сепсис - все это оставило неизгладимый след в душе молодой матери. В тот момент жена Семака была уверена: ей больше никогда не захочется иметь детей. Женщина помнит, как с крошечной дочерью на руках отсчитывала шаги, пытаясь ее успокоить, как у нее начался мастит с высокой температурой. Это было нелегким испытанием для 19-летней особы. Однажды в окне она увидела залитую солнечным светом поляну одуванчиков, и у нее появилась надежда, что все будет хорошо.Сейчас Сергей и Анна Семак воспитывают восьмерых детей: по одному у каждого от первых браков и пятеро общих, а также есть приемная дочь. Их старшей наследнице Майе уже 20 лет, скоро она сама станет матерью. Супруга футболиста сразу предупредила, что возьмет на себя заботу о внуке. Она уверена, никто не станет другом лучше и надежнее, чем «молодая рок-н-рольная бабушка, умеющая управлять катером».