Врач Андрей Каприн назвал похудение одним из распространенных признаков рака
Врач Андрей Каприн описал похудение, как один из распространенных признаков заболевания онкологией. По мнению эксперта, лечебное голодание для пациентов с соответствующим диагнозом является источником вреда.
Эксперт добавил, что периодически коллеги специально прописывают белковое питание в целях обеспечения поддержки организму пациента. Каприн призвал осторожно подходить к вопросу голодания.
«Во время посещения медик обычно интересуется у пациента их похудением. Причина может лежать в потере белков, падении уровня лейкоцитов», — рассказал Каприн.
Эксперт добавил, что периодически коллеги специально прописывают белковое питание в целях обеспечения поддержки организму пациента. Каприн призвал осторожно подходить к вопросу голодания.