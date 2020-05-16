Врач Андрей Каприн назвал похудение одним из распространенных признаков рака

«Во время посещения медик обычно интересуется у пациента их похудением. Причина может лежать в потере белков, падении уровня лейкоцитов», — рассказал Каприн.





Эксперт добавил, что периодически коллеги специально прописывают белковое питание в целях обеспечения поддержки организму пациента. Каприн призвал осторожно подходить к вопросу голодания.