Врачи назвали продукты, которые могут защитить от диабета и укрепить иммунитет





Клетчатка, которая содержится в грушах, способна снизить риск развития диабета, нормализовать работу ЖКТ, уменьшить вероятность инсульта и укрепить иммунную систему. Также с поставленной задачей отлично справляется авокадо из-за высокого содержания ряда витаминов, калия, фосфора, железа и кальция. Врачи советуют включить его в свой рацион тем пациентам, у которых есть заболевания сердечно–сосудистой системы. Высокое содержание клетчатки в ежевике и малине, а также в инжире.По словам специалистов, на растворимые и нерастворимые волокна влияет овсянка, которую лучше употреблять во время завтрака. Чечевица в рационе человека способна увеличивает энергию, а также способствует обмену веществ. Кроме этого врачи советуют отдавать предпочтение таким полезным продуктам как коричневый рис и горох.