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Врачи назвали продукты, которые могут защитить от диабета и укрепить иммунитет

После проведения исследований зарубежные врачи назвали продукты, которые способны защитить человека от сахарного диабета и укрепить иммунитет. Они рекомендуют добавить в свой рацион груши, а также продукты, богатые пищевыми волокнами.

Врачи назвали продукты, которые могут защитить от диабета и укрепить иммунитет


Клетчатка, которая содержится в грушах, способна снизить риск развития диабета, нормализовать работу ЖКТ, уменьшить вероятность инсульта и укрепить иммунную систему. Также с поставленной задачей отлично справляется авокадо из-за высокого содержания ряда витаминов, калия, фосфора, железа и кальция. Врачи советуют включить его в свой рацион тем пациентам, у которых есть заболевания сердечно–сосудистой системы. Высокое содержание клетчатки в ежевике и малине, а также в инжире.

По словам специалистов, на растворимые и нерастворимые волокна влияет овсянка, которую лучше употреблять во время завтрака. Чечевица в рационе человека способна увеличивает энергию, а также способствует обмену веществ. Кроме этого врачи советуют отдавать предпочтение таким полезным продуктам как коричневый рис и горох.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:54

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