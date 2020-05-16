В Москве изолированные из-за подозрения на коронавирус жалуются на сбои в приложении “Социальный мониторинг”





Приложение “Социальный мониторинг” устанавливается жителями Москвы с подозрением на коронавирус или симптомами ОРВИ. Даже если у человека нет телефона или он не поддерживает установку таких программ, ему присылают уже активный гаджет. Одна жительница столицы рассказала свою историю неудачного использования полученного смартфона. Она не смогла зарегистрироваться в системе, что зафиксировали в службе поддержки, но затем получила сообщение о нарушении режима самоизоляции, а позже – штраф на 4 тысячи рублей.Москвичка отмечает, что все две недели никуда не выходила и уже перенесла болезнь, но пока не может получить статус “здорова”, а без него она не в состоянии направить жалобу в суд. В Сети жалуются на получение штрафов даже после окончания срока изоляции и полного выздоровления. Многим приходится фотографироваться по несколько часов, но это не спасает их от взысканий. В приложении отсутствует контактный номер для связи со службой поддержки, а на сайте указан только городской номер, на который нужно звонить платно с мобильного.Жители столицы, имеющие коронавирус, жалуются, что программа абсолютно непредсказуема и требует селфи даже во время дневного отдыха, не оповещая об этом звуком. При этом начальник Главуправления Москвы Евгений Данчиков отметил, что из всех выписанных 35 тысяч штрафов не пришло ни единого обжалования, поэтому он исключает ошибки при оформлении.