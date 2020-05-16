Италия планирует с 3 июня открыть границы





Такое решение власти Италии приняли, рассмотрев соответствующее предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте. Дипломат аргументировал необходимость открытия границ не только стабилизацией экономической ситуации, но возможностью предотвратить таким образом вторую волну коронавируса.Теперь снятие запрета на передвижения внутри страны и возобновления международного сообщения только вопрос времени. На данный момент власти Италии уже начали постепенно вводить послабления карантинного режима. Многочисленные музей и галереи постепенно готовятся к открытию и работе в новых условиях. Администрация учреждений культуры закупает термосканеры, которые установят на входе и будут использовать для проверки температуры тела посетителей, а также необходимые для персонала средства защиты и дезинфекции.Италия на данный момент является первой европейской страной, принявшей решение максимально ослабить карантин уже с 3 июня. Другие государства ЕС пока считают такой шаг слишком радикальным и рискованным, но вполне возможно, что вскоре и они пойдут на подобное ради стабилизации экономической ситуации.