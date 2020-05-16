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Италия планирует с 3 июня открыть границы

Италия планирует с 3 июня снять запрет на перемещения внутри страны. Кроме того, в этот же день будут открыты границы и возобновлено международное авиасообщение.

Такое решение власти Италии приняли, рассмотрев соответствующее предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте. Дипломат аргументировал необходимость открытия границ не только стабилизацией экономической ситуации, но возможностью предотвратить таким образом вторую волну коронавируса.

Теперь снятие запрета на передвижения внутри страны и возобновления международного сообщения только вопрос времени. На данный момент власти Италии уже начали постепенно вводить послабления карантинного режима. Многочисленные музей и галереи постепенно готовятся к открытию и работе в новых условиях. Администрация учреждений культуры закупает термосканеры, которые установят на входе и будут использовать для проверки температуры тела посетителей, а также необходимые для персонала средства защиты и дезинфекции.

Италия на данный момент является первой европейской страной, принявшей решение максимально ослабить карантин уже с 3 июня. Другие государства ЕС пока считают такой шаг слишком радикальным и рискованным, но вполне возможно, что вскоре и они пойдут на подобное ради стабилизации экономической ситуации.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:48

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