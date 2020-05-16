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«Страшила и старуха»: Татьяна Брухунова ответила недоброжелателям

Татьяна Брухунова привыкла отвечать на негативные комментарии под своими постами. В одном из последних она сама спровоцировала недоброжелателей на новую порцию критики.
«Страшила и старуха»: Татьяна Брухунова ответила недоброжелателям

Возлюбленная Евгения Петросяна разместила в Instagram снимок в своем любимом образе. В кадре она запечатлена я тренче ярко-розового-оттенка и повязанном на голову платке. Стиль Татьяны Брухуновой дополнили солнцезащитные очки и маленькая сумка. В подписи к сюжету помощница комика сразу предупредила интернет-пользователей, что им не понравится такой имидж. «Господа «карантинные критики», - обратилась к недоброжелателям знаменитость и попросила не писать длинные комментарии с отрицательными отзывами, называя ее «страшилой» и «старухой». При этом публикация молодой партнерши артиста посвящена теме красоты, так как в комментариях она привела цитату Коко Шанель, ранее утверждавшей: если женщина к 30 годам не стала красивой, то она дура.

Поклонники Брухуновой бурно отреагировали на сюжет, однако в хорошем смысле. Как отметили многие, ассистентка юмориста в последнее время похорошела. Другие юзеры подчеркнули, что она похудела, хотя сама звезда с этим не согласна.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:24

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