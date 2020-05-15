Наталья Фриске получила травму руки после ДТП





На днях россияне снова начали работать, из-за чего в столице стало ездить больше машин. По этой причине также увеличилось число аварий, в одну из которых попала Наталья Фриске. По словам знаменитости, в ходе дорожного движения ее «подрезал» владелец автомобиля КАМАЗ. Так как экс-солистка «Блестящих» не смогла отреагировать на маневр машины, она въехала в нее на полной скорости.В результате ДТП пострадало не только транспортное средство Натальи Фриске, но и она сама. Родственница знаменитости получила травму руки. Как отметила исполнительница, теперь она носит фиксирующую повязку и не может заниматься домашними делами.