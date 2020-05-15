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Викторию Боню выгнали из бутика в Монако из-за отсутствия маски

Викторию Боню выгнали из бутика в Монако после того, как она уже набрала большое количество покупок. Инцидент произошел по вине самой бизнесвумен, которая пришла сюда без маски.

О произошедшем свои поклонникам рассказала сама экс-участница «Дома-2». По словам Insta-дивы, она без проблем зашла в магазин и выбрала необходимую косметику, а уже на кассе случился конфуз. Работница бутика отказалась обслуживать покупательницу, так как та нарушила правила масочного режима.

Кассир поинтересовалась у Бони, где ее маска, и получив в ответ фразу об ее отсутствии, попросила дизайнера покинуть помещение. Бизнесвумен пришлось оставить все, что она собиралась приобрести в бутике, и отправиться на поиски аптеки. Найдя ее, звезда реалити купила необходимое средство защиты, после чего ее без проблем обслужили в магазине косметики.

Поведение Виктории Бони, которая пренебрегает правилами поведения во время пандемии коронавируса, можно объяснить ее взглядами на сложившуюся в мире ситуацию. Блогер уже не раз заявляла, что она в реальность COVID-19 не верит, а все происходящее – исключительно следствие мирового заговора. При этом настоящая цель эпидемии – чипирование людей под предлогом введения вакцины от китайского вируса.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 23:00

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