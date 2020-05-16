Ученые из Израиля нашли способ наделять воду антисептическими свойствами





При использовании разработки антисептические свойства проявляются в результате столкновения молекул воды с нанометровыми электродами с уникальными свойствами поверхности. Данный раствор в 100 раз эффективнее отбеливателя, что позволяет использовать низкие концентрации, а также он абсолютно безопасен для здоровья людей. В частности, эта вода не вызывает сухость кожи или ожоги, но при этом эффективно борется с болезнетворными микроорганизмами, включая коронавирус.Полученную воду можно использовать в виде аэрозолей, в очистителях воздуха, а также в средствах для мытья рук и даже для дезинфекции полов. Разработка является безопасной не только для человека, но и для экологии, поскольку не загрязняет окружающую среду.