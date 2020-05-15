«Счастья и здоровья!»: Николаев поздравил Светличную с 80-летием

Музыкант разместил в блоге ряд совместных фото с именинницей, в подписи к которым трогательно обратился к ней. Игорь Николаев назвал звезду фильма «Бриллиантовая рука» «легендой советского кино». Как отметил исполнитель, именно эта картина с участием Светланы Светличной так полюбилась многими зрителями, однако он больше симпатизирует ленте «17 мгновений весны». По мнению супруга Юлии Проскуряковой, в этом телепроекте присутствует «нежность, глубина и недосказанность». Поздравляя актрису с 80-летием, артист пожелал ей «счастья и здоровья».В комментариях поклонники присоединились к словам кумира и высказались о красоте глаз именинницы. Некоторые юзеры принялись писать названия своих любимых фильмов, где снималась Светличная. Другие отметили, что звезда прекрасна в любом возрасте.