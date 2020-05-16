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Составлен список мифов о парковке авто с вывернутыми колесами

Эксперты составили список мифов о парковке автомобиля с вывернутыми колесами, которые рекомендовали узнать всем водителям. Это поможет избежать попадания в неприятную ситуацию из-за непонимания ситуации.
Составлен список мифов о парковке авто с вывернутыми колесами

Среди достаточно распространённых мифов можно отметить мнение об отказе эвакуаторов забирать транспортные средства с вывернутыми колёсами. Это якобы касается тех случаев, когда авто припарковано в неположенном месте. На самом деле такая ситуация была, однако уже осталась в прошлом. Современные эвакуаторы имеют возможность реализовать погрузку на платформу, игнорируя расположение колёс транспортного средства.

Другой миф говорит о вывернутых колёсах как результате избыточного давления в ГУРе. При наличии сомнений в исправности рулевой системы стоит провести диагностику автомобиля. В некоторых ПДД советуют совершать парковку транспортного средства исключительно с вывернутыми колёсами. Такой подход помогает уменьшить риск аварийной ситуации на дорогах при поломке ручного тормоза. Благодаря предосторожности транспорт всего лишь скатится на обочину.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:00

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