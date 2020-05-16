Составлен список мифов о парковке авто с вывернутыми колесами





Среди достаточно распространённых мифов можно отметить мнение об отказе эвакуаторов забирать транспортные средства с вывернутыми колёсами. Это якобы касается тех случаев, когда авто припарковано в неположенном месте. На самом деле такая ситуация была, однако уже осталась в прошлом. Современные эвакуаторы имеют возможность реализовать погрузку на платформу, игнорируя расположение колёс транспортного средства.Другой миф говорит о вывернутых колёсах как результате избыточного давления в ГУРе. При наличии сомнений в исправности рулевой системы стоит провести диагностику автомобиля. В некоторых ПДД советуют совершать парковку транспортного средства исключительно с вывернутыми колёсами. Такой подход помогает уменьшить риск аварийной ситуации на дорогах при поломке ручного тормоза. Благодаря предосторожности транспорт всего лишь скатится на обочину.