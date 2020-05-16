Составлен список мифов о парковке авто с вывернутыми колесами
Эксперты составили список мифов о парковке автомобиля с вывернутыми колесами, которые рекомендовали узнать всем водителям. Это поможет избежать попадания в неприятную ситуацию из-за непонимания ситуации.
Среди достаточно распространённых мифов можно отметить мнение об отказе эвакуаторов забирать транспортные средства с вывернутыми колёсами. Это якобы касается тех случаев, когда авто припарковано в неположенном месте. На самом деле такая ситуация была, однако уже осталась в прошлом. Современные эвакуаторы имеют возможность реализовать погрузку на платформу, игнорируя расположение колёс транспортного средства.
Другой миф говорит о вывернутых колёсах как результате избыточного давления в ГУРе. При наличии сомнений в исправности рулевой системы стоит провести диагностику автомобиля. В некоторых ПДД советуют совершать парковку транспортного средства исключительно с вывернутыми колёсами. Такой подход помогает уменьшить риск аварийной ситуации на дорогах при поломке ручного тормоза. Благодаря предосторожности транспорт всего лишь скатится на обочину.
Среди достаточно распространённых мифов можно отметить мнение об отказе эвакуаторов забирать транспортные средства с вывернутыми колёсами. Это якобы касается тех случаев, когда авто припарковано в неположенном месте. На самом деле такая ситуация была, однако уже осталась в прошлом. Современные эвакуаторы имеют возможность реализовать погрузку на платформу, игнорируя расположение колёс транспортного средства.
Другой миф говорит о вывернутых колёсах как результате избыточного давления в ГУРе. При наличии сомнений в исправности рулевой системы стоит провести диагностику автомобиля. В некоторых ПДД советуют совершать парковку транспортного средства исключительно с вывернутыми колёсами. Такой подход помогает уменьшить риск аварийной ситуации на дорогах при поломке ручного тормоза. Благодаря предосторожности транспорт всего лишь скатится на обочину.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:00