Поборовшая коронавирус Мария Ивакова: «Симптомы продлились около 9 дней»

Чуть больше недели звезда ТВ вела борьбу с китайским вирусом нового типа. На днях она сдала повторный тест на коронавирус и недавно получила отрицательный результат. Ивакова поделилась с аудиторией в блоге, что через неделю после выздоровления к ней вернулось обоняние, но в первые дни она не могла нормально наклониться. Как отметила звезда, сейчас мышцы тянутся легко. В то же время фотомодель удивляет тот факт, что ее возлюбленный Никита Ефремов не подхватил инфекцию. Знаменитость также сдала антитела и теперь ждет результатов.Ивакова решила рассказать фолловерам, с помощью каких средств она лечилась от COVID-19. Ведущая пила много теплой жидкости с имбирем, лимоном, мёдом, клюквой, предварительно перемешав ингредиенты с горячей водой. Также она делала уколы.