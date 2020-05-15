«Кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу»: Максим Фадеев предрек конец русского рэпа

Отечественная рэп-культура явно не вдохновляет известного певца. Он считает, что любого исполняющего хип-хоп российского артиста «можно купить за 200 долларов», а само это музыкальное направление себя уже изжило.Как отмечает Фадеев, вскоре модные на данный момент рэперы «превратятся в гномов». Их популярность быстро сойдет на нет, уступив место другим стилям музыки. Те же, кто сейчас «в пафосе наверху», окажутся внизу раньше, чем на то рассчитывали.Помимо этого прогноза, продюсер сделал еще один. Он вдохновляюще заявил о «возвращении музыки», которая, скорее всего, придет вместе с его новыми проектами. Касательно последнего, Фадеев отметил, что теперь планирует сотрудничать исключительно с зарубежными артистами. Отечественные певцы и певицы разочаровали знаменитость своим поведением. По словам создателя центра MALFA, он даже свой лейбл закрыл из-за того, что устал от «мелкого воровства» подопечных.Помимо этого с продюсерским центром Фадеева было связано множество скандалов. По большей части они касались взаимоотношений создателя лейбла с артистами. Некоторые из тех, с кем у звезды эстрады были подписаны контракты, через время оказывались недовольны своими обязанностями или гонорарами и пытались разорвать соглашения.