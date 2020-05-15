Вероника Скворцова назвала надежное средство для подавления коронавируса





Препарат тестировался в маленьких дозах, но за 48 часов он помог подавить COVID-19. Эти результаты Вероника Скворцова назвала обнадеживающими, отметив, что пока были проведены только доклинические исследования. В рамках состоявшихся экспериментов ученым удалось подтвердить некоторые особенности коронавируса. Например, переболевшие легкой формой COVID-19 не могут получить достаточного количества антител, чтобы защитить иммунитет.Выяснилось, что наибольшее количество инфицированных имеют вторую группу крови, а средний инкубационный период составляет 5,5 дней. Однако в некоторых случаях он может продлиться до двух недель. Скворцова подтвердила, что заболеваемость в России идет на спад, но сроки налаживания стабильной ситуации спрогнозировать сложно.