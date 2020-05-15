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Вероника Скворцова назвала надежное средство для подавления коронавируса

Глава ФМБА Вероника Скворцова назвала надежное средство для лечения коронавируса. Доклинические тестирования показали эффективность “Мефлохина”.
Вероника Скворцова назвала надежное средство для подавления коронавируса

Препарат тестировался в маленьких дозах, но за 48 часов он помог подавить COVID-19. Эти результаты Вероника Скворцова назвала обнадеживающими, отметив, что пока были проведены только доклинические исследования. В рамках состоявшихся экспериментов ученым удалось подтвердить некоторые особенности коронавируса. Например, переболевшие легкой формой COVID-19 не могут получить достаточного количества антител, чтобы защитить иммунитет.

Выяснилось, что наибольшее количество инфицированных имеют вторую группу крови, а средний инкубационный период составляет 5,5 дней. Однако в некоторых случаях он может продлиться до двух недель. Скворцова подтвердила, что заболеваемость в России идет на спад, но сроки налаживания стабильной ситуации спрогнозировать сложно.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:03

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