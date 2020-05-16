Король Абдалла II заявил о готовности Иордании объявить войну Израилю





Король Абдалла II подчеркнул, что не намерен угрожать оппонентам и усиливать имеющиеся разногласия, но в случае присоединения части Иорданской долины к Израилю он может прийти к разным решениям, в том числе и развернуть военные действия. Монарх ожидает аннексию Западного берега реки Иордан в июле, а последствием этого станет столкновение между соседями. Среди последствий он отметил повышение экстремизма по всему региону. Правитель Иордании считает, что на Ближнем Востоке не стоит применять закон силы.Как известно, премьер-министр Израиля 10 сентября включил в программу своей партии распространение суверенитета в стране на считающиеся спорными территории. ООН называет часть Иорданской долины, где находятся поселения израильтян, оккупированными.