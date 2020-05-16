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Король Абдалла II заявил о готовности Иордании объявить войну Израилю

Иордания готова объявить войну Израилю за Иорданскую долину, которая находится под военным контролем израильской армии. Издание The Times of Israel передает слова короля Абдаллы II, который предупредил о последствиях распространения суверенитета на часть этих территорий.

Король Абдалла II подчеркнул, что не намерен угрожать оппонентам и усиливать имеющиеся разногласия, но в случае присоединения части Иорданской долины к Израилю он может прийти к разным решениям, в том числе и развернуть военные действия. Монарх ожидает аннексию Западного берега реки Иордан в июле, а последствием этого станет столкновение между соседями. Среди последствий он отметил повышение экстремизма по всему региону. Правитель Иордании считает, что на Ближнем Востоке не стоит применять закон силы.

Как известно, премьер-министр Израиля 10 сентября включил в программу своей партии распространение суверенитета в стране на считающиеся спорными территории. ООН называет часть Иорданской долины, где находятся поселения израильтян, оккупированными.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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