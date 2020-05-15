Под Магаданом медведь разодрал автомобили охотников





В интернете распространили видео, в котором показаны поврежденные медведем модели. Охотники заметили, что их собственность оказалась уничтожена. Хищник разодрал салоны и корпуса транспортных средств. Стекла оказались выбиты, а наружная часть - сильно измята.На видео можно увидеть сильно пострадавшие УАЗ, праворульный пикап, а также внедорожник белого цвета. Собственники транспорта отреагировали на ситуацию относительно спокойно. Многие интернет-пользователи оказались поражены силой дикого зверя. Комментаторы считают, что охотникам повезло не встретиться с медведем поблизости от автомобилей.