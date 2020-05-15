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Представлена современная версия спорткара MKIII-R Cobra

Представлена современная версия спортивной модели MKIII-R Cobra. Компания Superformance из США показала вариацию на родстер в стилистике 1960-х.
Представлена современная версия спорткара MKIII-R Cobra

Спорткар предлагают в качестве роллинг-шасси. Двухдверная сборка представляет собой репродукцию Shelby Cobra. Базовой частью родстера стала рама, сконструированная с использованием стальных труб, выполненных с прямоугольным сечением в поперечнике. В состав конструкции вошли интегрированные петли дверей, крепления под лобовое стекло колонка руля.

В соответствии с данными сотрудников бренда, более 67% всех конструкционных элементов шасси могут быть заменены деталями, используемыми для оригинальной модификации GT40 от марки Ford. Инженеры добавили в кузов стекловолокно. В точках наиболее высокой нагрузки каркас был усилен стальными элементами. Во фронтальную часть кузова транспортного средства вмонтировали мощный радиатор из алюминия, оснащенный двумя электрическими вентиляторами. Помимо этого используется термостат, а также дифференциал высокого трения, тормозная система от Wilwood, фронтальный сплиттер сложной конструкции, задний диффузор, усиление рулевого механизма, оптика из LED-элементов, колёса диагональю 18”.

Роллинг-шасси транспортного средства без двигателя предлагают к покупке за 5,9 млн рублей. В состав доступных силовых агрегатов включены V8 производства Ford объёмом 5-7,5 литра. В качестве трансмиссии предлагается 5-секционная Tremec с альтернативой в виде Ford Toploader. В соответствии с мнением интернет-пользователей, такая версия Cobra оказалась достаточно стильной по дизайну. Часть автолюбителей выразили заинтересованность в приобретении новинки.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:24

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