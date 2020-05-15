Алена Кравец об олигархах с Рублевки: «Запаслись всем необходимым и аппаратами ИВЛ»

Кроме того, в элитном поселке сейчас стало непривычно многолюдно. Если раньше часть особняков пустовали, так как их хозяева предпочитали жить в Европе, то сейчас практически все они заселены. Некоторые владельцы вилл решили, что спокойнее будет «пересидеть» карантин на родине, тогда как другие сдали дома в аренду желающим самоизолироваться за городом.Как отмечает Алена Кравец, пандемия коронавируса не на шутку испугала представителей отечественной элиты. Для того, чтобы обезопасить себя и близких, бизнесмены запаслись всем необходимым, включая продукты питания и медикаменты, а также приобрели аппараты ИВЛ.По словам светской львицы, рублевские олигархи из-за карантина пострадают меньше всего. У них достаточно большая финансовая подушка, чтобы не волноваться о несколько сниженных в период пандемии заработках. Хуже всего, как отмечает Кравец, придется после отмены режима самоизоляции мелкому бизнесу и рабочему классу. Все их сбережения, скорее всего, будут потрачены на предметы первой необходимости и еду.