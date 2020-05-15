«Лещенко покусал»: Соседов раскритиковал Бабкину за исполнение песни «День Победы»





Скорее всего, певица даже не подозревала, что видео с ее выступлением взорвет соцсети, поскольку многие россияне предположили, что после борьбы с COVID-19 у любимицы публики появились осложнения в мозге. Высказать свое мнение об исполнении «Дня Победы» Бабкиной решил и шоумен. Да и комментарии интернет-пользователей оказались достаточно веселыми. Одни заявляли, что Лев Лещенко не только заразил коллегу по творческом цеху коронавирусом, но еще и «покусал» ее. По мнению других юзеров, о выздоровлении актрисы говорить очень рано. Третьи призвали вызвать артистке санитаров. Более того, кто-то выступил с предложением призвать звезду эстрады к уголовной ответственности за «оскорбление советского народа и надругательство над памятью о ВОВ».Как отметил Сергей Соседов, во время выступления Бабкиной он наблюдал «придурковатость, провокацию, браваду». Критик считает, что певица решила поставить зрителей в тупик и «кайфовала» от своего исполнения композиции. Обычно журналист высмеивает Аллу Пугачеву, однако на этот раз что-то в поведении ее коллеги разочаровало эксперта.В ходе критики актрисы Соседов позволил себе заявить, что актриса «скурвилась». Он также добавил, что в XXI веке только творчество Иосифа Кобзона не изменилось в худшую сторону.