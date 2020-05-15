«Лещенко покусал»: Соседов раскритиковал Бабкину за исполнение песни «День Победы»
Критикующий звезд Сергей Соседов решил переключиться на недавно поборовшую коронавирус Надежду Бабкину. Эксперт высмеял ее за исполнение песни «День Победы».
Скорее всего, певица даже не подозревала, что видео с ее выступлением взорвет соцсети, поскольку многие россияне предположили, что после борьбы с COVID-19 у любимицы публики появились осложнения в мозге. Высказать свое мнение об исполнении «Дня Победы» Бабкиной решил и шоумен. Да и комментарии интернет-пользователей оказались достаточно веселыми. Одни заявляли, что Лев Лещенко не только заразил коллегу по творческом цеху коронавирусом, но еще и «покусал» ее. По мнению других юзеров, о выздоровлении актрисы говорить очень рано. Третьи призвали вызвать артистке санитаров. Более того, кто-то выступил с предложением призвать звезду эстрады к уголовной ответственности за «оскорбление советского народа и надругательство над памятью о ВОВ».
Как отметил Сергей Соседов, во время выступления Бабкиной он наблюдал «придурковатость, провокацию, браваду». Критик считает, что певица решила поставить зрителей в тупик и «кайфовала» от своего исполнения композиции. Обычно журналист высмеивает Аллу Пугачеву, однако на этот раз что-то в поведении ее коллеги разочаровало эксперта.
В ходе критики актрисы Соседов позволил себе заявить, что актриса «скурвилась». Он также добавил, что в XXI веке только творчество Иосифа Кобзона не изменилось в худшую сторону.
Скорее всего, певица даже не подозревала, что видео с ее выступлением взорвет соцсети, поскольку многие россияне предположили, что после борьбы с COVID-19 у любимицы публики появились осложнения в мозге. Высказать свое мнение об исполнении «Дня Победы» Бабкиной решил и шоумен. Да и комментарии интернет-пользователей оказались достаточно веселыми. Одни заявляли, что Лев Лещенко не только заразил коллегу по творческом цеху коронавирусом, но еще и «покусал» ее. По мнению других юзеров, о выздоровлении актрисы говорить очень рано. Третьи призвали вызвать артистке санитаров. Более того, кто-то выступил с предложением призвать звезду эстрады к уголовной ответственности за «оскорбление советского народа и надругательство над памятью о ВОВ».
Как отметил Сергей Соседов, во время выступления Бабкиной он наблюдал «придурковатость, провокацию, браваду». Критик считает, что певица решила поставить зрителей в тупик и «кайфовала» от своего исполнения композиции. Обычно журналист высмеивает Аллу Пугачеву, однако на этот раз что-то в поведении ее коллеги разочаровало эксперта.
В ходе критики актрисы Соседов позволил себе заявить, что актриса «скурвилась». Он также добавил, что в XXI веке только творчество Иосифа Кобзона не изменилось в худшую сторону.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:17