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«Лещенко покусал»: Соседов раскритиковал Бабкину за исполнение песни «День Победы»

Критикующий звезд Сергей Соседов решил переключиться на недавно поборовшую коронавирус Надежду Бабкину. Эксперт высмеял ее за исполнение песни «День Победы».
«Лещенко покусал»: Соседов раскритиковал Бабкину за исполнение песни «День Победы»

Скорее всего, певица даже не подозревала, что видео с ее выступлением взорвет соцсети, поскольку многие россияне предположили, что после борьбы с COVID-19 у любимицы публики появились осложнения в мозге. Высказать свое мнение об исполнении «Дня Победы» Бабкиной решил и шоумен. Да и комментарии интернет-пользователей оказались достаточно веселыми. Одни заявляли, что Лев Лещенко не только заразил коллегу по творческом цеху коронавирусом, но еще и «покусал» ее. По мнению других юзеров, о выздоровлении актрисы говорить очень рано. Третьи призвали вызвать артистке санитаров. Более того, кто-то выступил с предложением призвать звезду эстрады к уголовной ответственности за «оскорбление советского народа и надругательство над памятью о ВОВ».

Как отметил Сергей Соседов, во время выступления Бабкиной он наблюдал «придурковатость, провокацию, браваду». Критик считает, что певица решила поставить зрителей в тупик и «кайфовала» от своего исполнения композиции. Обычно журналист высмеивает Аллу Пугачеву, однако на этот раз что-то в поведении ее коллеги разочаровало эксперта.

В ходе критики актрисы Соседов позволил себе заявить, что актриса «скурвилась». Он также добавил, что в XXI веке только творчество Иосифа Кобзона не изменилось в худшую сторону.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:17

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