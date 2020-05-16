Микробиолог Евгений Плисов раскрыл срок жизни коронавируса на денежных купюрах





Плисов отметил, что коронавирус живет на деньгах до двух дней. Чтобы снизить риск заражения, стоит ограничить передачу предметов из рук в руки, а также вовремя обеззараживать ту часть тела, которая соприкасается с лицом. Чтобы избавиться от вируса на купюрах, их можно оставить на несколько дней, а лучшим выходом будет отказ от использования наличных средств на время пандемии.При возможности стоит оплачивать покупки бесконтактно. Если в общественном месте понадобилось поправить маску на лице, следует сделать это аккуратно, чтобы не увеличивать риск заражения.