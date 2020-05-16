Микробиолог Евгений Плисов раскрыл срок жизни коронавируса на денежных купюрах
Микробиолог Евгений Плисов рассказал, сколько коронавирус живет на денежных купюрах. Эксперт считает, что россиянам нужно ограничить передачу предметов из рук в руки, чтобы предотвратить заражение COVID-19.
Плисов отметил, что коронавирус живет на деньгах до двух дней. Чтобы снизить риск заражения, стоит ограничить передачу предметов из рук в руки, а также вовремя обеззараживать ту часть тела, которая соприкасается с лицом. Чтобы избавиться от вируса на купюрах, их можно оставить на несколько дней, а лучшим выходом будет отказ от использования наличных средств на время пандемии.
При возможности стоит оплачивать покупки бесконтактно. Если в общественном месте понадобилось поправить маску на лице, следует сделать это аккуратно, чтобы не увеличивать риск заражения.
Плисов отметил, что коронавирус живет на деньгах до двух дней. Чтобы снизить риск заражения, стоит ограничить передачу предметов из рук в руки, а также вовремя обеззараживать ту часть тела, которая соприкасается с лицом. Чтобы избавиться от вируса на купюрах, их можно оставить на несколько дней, а лучшим выходом будет отказ от использования наличных средств на время пандемии.
При возможности стоит оплачивать покупки бесконтактно. Если в общественном месте понадобилось поправить маску на лице, следует сделать это аккуратно, чтобы не увеличивать риск заражения.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00