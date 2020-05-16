Эксперты составили список тайных бардачков для ценных вещей в автомобиле





В отдельных случаях подушка пассажирского сиденья может подниматься вверх. При этом под ней располагается органайзер, позволяющий сохранять самые разнообразные вещи. В некоторых авто за осветительным плафоном над головой расположено замаскированное отделение. После нажатия на соответствующий элемент, он опускается вниз. Там можно хранить очки либо иные вещи.Часть производителей предусматривают свободное пространство в подлокотнике кресла. Там же в отдельных случаях можно обнаружить небольшой холодильник для охлаждения напитков. Многие авто поставляются с двумя нишами в соответствующем месте. Первое скрытое отделение находится внутри крышки, а второе - под ней. Зачастую внутри бардачка можно найти разъём USB для подключения портативных устройств к зарядке.