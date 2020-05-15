Пентагон обнародовал информацию о появлении НЛО разных форм и размеров





Министерство обороны дало разрешение телеканалу CNN показать в эфире некоторые из ранее рассекреченных видеодокументов Центра безопасности военно-морских сил. На коротких черно-белых роликах, которые стали доступны представителям СМИ, сотрудники ВВС США зафиксировали встречи с НЛО.Первое видео датировалось 27 июня 2013 года. На нем можно рассмотреть летательный аппарат необычной формы, более похожий на любительский беспилотник, нежели на стандартный дрон. Он белого цвета и движется так, как это не характерно для квадрокоптера.На втором ролике запечатлен НЛО с «размахом крыльев» в полтора метра. Его засняли в небе над материком в ноябре. Третью «летающую тарелку» записали на видео в марте 2014 года. Она была совсем маленькой и напоминала по форме чемодан.Как отметили сотрудники Министерства обороны США, все эти объекты были классифицированы как беспилотники. Их операторов вычислить не удалось, и поэтому военные пришли к выводу, что созданы необычные дроны были в Китае или в России.