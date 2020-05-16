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Советские медики более 10 лет пытались разгадать загадку “уральского синдрома”

Советским медикам понадобилось более 10 лет, чтобы разгадать загадку “уральского синдрома”. Летальный исход при неизвестном заболевании составлял 50%.
Советские медики более 10 лет пытались разгадать загадку “уральского синдрома”

“Уральский синдром” охватил Тюмень, Свердловск и Челябинск весной 1933 года. Первые симптомы напоминали ангину, но позже горло инфицированных начинало покрываться язвами, появлялись кровотечения из носа и рта, а также наблюдался некроз тканей. Половина заболевших умирали в течение 4-5 дней. Жесткий карантин с полной изоляцией не давал результатов, поэтому разобраться в проблеме отправили известных в то время специалистов Льва Громашевского и Владимира Сукнева.

Ученые пришли к выводу, что население недоедает, что привело к таким последствиям. Вскоре на зараженные территории прибыл Михаил Владимирский, который был уверен, что во всем виновата пока неизученная инфекция. Стало известно, что все заболевшие из-за голода в регионе питались крысами, поэтому под подозрение попала легочная чума, а потом – дифтерия. Болезнь стали называть септической ангиной. В результате проведенного на лабораторных мышах эксперимента, которым ввели экстракт прошлогодних злаков, выяснилось, что болезнь спровоцировало зерно. В 1937 году несколько бывших военнослужащих признались, что отравили поля якобы по приказу Японии, Финляндии и Польши. Однако в 1942 году произошла повторная вспышка болезни в Оренбургской области.

Лишь после войны болезни присвоили название алиментарно-токсическая алейкия, которую вызывал грибок Fusarium sporotrichioides. Он приводит к уничтожению костного мозга, системы кровообращения, а также к некрозу тканей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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