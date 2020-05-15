Названы самые продаваемые в Санкт-Петербурге авто с начала 2020 года
Названы самые продаваемые в Санкт-Петербурге авто за период с начала 2020 года. В рейтинг вошли исключительно новые модели.
Открывает список Kia Optima 4-й генерации, занимающая 10 строчку перечня. Модель можно купить за 1,4 млн рублей. На рынок РФ авто поставляется с тремя двигателями, которые генерируют от 150 до 245 «лошадок». В максимальной комплектации KIA Optima разгоняется с места до 100 км/ч за 7,4 с. Расход топлива составляет порядка 8 л на каждые 100 км пути. Девятую строчку списка получила модель Skoda Rapid в рестайлинговой версии. На рынке авто предлагается за 792 тысячи рублей с двигателем 1.6 MPI и 5-диапазонной «механикой». Сборка ведётся на площадке Калуги.
LADA Largus с ценником 628 тысяч рублей занимает 8 строчку. Новые модели разрабатывает «ВИС-Авто». Создание моделей увеличенной вместительности поясняется ростом интереса к авто соответствующего типа. Седьмую строчку занимает Hyundai Solaris II генерации с ценой в 765 тысячи рублей. Стартовый силовой агрегат имеет объём в 1,4 л производительностью 107 «лошадей». Для РФ предусмотрен силовой агрегат на 99,7 «лошадок».
Mitsubishi Outlander получил 6 строчку. Покупатель за 1,71 млн рублей получит транспорт, оснащенный силовым агрегатом на 227 «лошадок». Расход АИ-95 на маршрут длиной 100 км составляет порядка 12,2 л в городском режиме. Пятое место получила LADA Vesta с ценником 645 тысяч рублей. Модель получила ограничение скорости в 174 км/ч. Volkswagen Tiguan, расположившийся на 4 позиции, поставляется с двигателями мощностью на 125-220 «лошадей». Купить авто можно за 1,62 млн рублей.
Тройку лидеров открывает KIA Rio IV генерации с ценой 775 тысячи рублей. В комплекте предусмотрен бензиновый силовой агрегат на 1,4 либо 1,6 литра. Первый генерирует 100 «лошадок». Модель Hyundai Creta можно купить за 975 тысячи рублей. Она расположилась на 2 месте рейтинга. Лидером стал Volkswagen Polo 5-го поколения. За 717 тысяч рублей покупателю предлагается модель, оснащенная передним приводом и силовым агрегатом на 90 либо 110 «лошадок», сообщает newinform.
Открывает список Kia Optima 4-й генерации, занимающая 10 строчку перечня. Модель можно купить за 1,4 млн рублей. На рынок РФ авто поставляется с тремя двигателями, которые генерируют от 150 до 245 «лошадок». В максимальной комплектации KIA Optima разгоняется с места до 100 км/ч за 7,4 с. Расход топлива составляет порядка 8 л на каждые 100 км пути. Девятую строчку списка получила модель Skoda Rapid в рестайлинговой версии. На рынке авто предлагается за 792 тысячи рублей с двигателем 1.6 MPI и 5-диапазонной «механикой». Сборка ведётся на площадке Калуги.
LADA Largus с ценником 628 тысяч рублей занимает 8 строчку. Новые модели разрабатывает «ВИС-Авто». Создание моделей увеличенной вместительности поясняется ростом интереса к авто соответствующего типа. Седьмую строчку занимает Hyundai Solaris II генерации с ценой в 765 тысячи рублей. Стартовый силовой агрегат имеет объём в 1,4 л производительностью 107 «лошадей». Для РФ предусмотрен силовой агрегат на 99,7 «лошадок».
Mitsubishi Outlander получил 6 строчку. Покупатель за 1,71 млн рублей получит транспорт, оснащенный силовым агрегатом на 227 «лошадок». Расход АИ-95 на маршрут длиной 100 км составляет порядка 12,2 л в городском режиме. Пятое место получила LADA Vesta с ценником 645 тысяч рублей. Модель получила ограничение скорости в 174 км/ч. Volkswagen Tiguan, расположившийся на 4 позиции, поставляется с двигателями мощностью на 125-220 «лошадей». Купить авто можно за 1,62 млн рублей.
Тройку лидеров открывает KIA Rio IV генерации с ценой 775 тысячи рублей. В комплекте предусмотрен бензиновый силовой агрегат на 1,4 либо 1,6 литра. Первый генерирует 100 «лошадок». Модель Hyundai Creta можно купить за 975 тысячи рублей. Она расположилась на 2 месте рейтинга. Лидером стал Volkswagen Polo 5-го поколения. За 717 тысяч рублей покупателю предлагается модель, оснащенная передним приводом и силовым агрегатом на 90 либо 110 «лошадок», сообщает newinform.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:00