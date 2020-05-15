АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

«Вполне себе актуальненько»: Стас Пьеха показал поклонникам неприличный жест

Судя по всему, Стас Пьеха тоже устал находиться на самоизоляции, как и другие звезды. На странице в Instagram певец показал поклонникам неприличный жест, чем многих неприятно удивил.
«Вполне себе актуальненько»: Стас Пьеха показал поклонникам неприличный жест

В последнее время артист стал все чаще размещать в блоге странные сюжеты, на которых то жует укроп, то громко гавкает. На днях Стас Пьеха привел подписчиков в замешательство, поделившись другим провокационным снимком, на котором показал аудитории средний палец. Многие российские знаменитости не позволяют себе подобного поведения, но, видимо, у исполнителя во время социального дистанцирования сдали нервы. В подписи к сюжету он написал, что в связи с современными реалиями его неприличный жест выглядит «вполне себе актуальненько». Также звезда эстрады сопроводил кадр хэштегом #идитыпьеха.

Шокированные подписчики оставили разные комментарии под фото. Одни поддержали певца и согласились с тем, что сейчас такое поведение можно оправдать во многих ситуациях. Другие разочаровались в кумире. Юзеры пожаловались, что он не выпускает новые песни, предпочитая отличаться эпатажными поступками.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поборовшая коронавирус Мария Ивакова: «Симптомы продлились около 9…
«Кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу»: Максим Фадеев предрек конец русского…
Под Магаданом медведь разодрал автомобили…
Алена Кравец об олигархах с Рублевки: «Запаслись всем необходимым и аппаратами…
Представлена современная версия спорткара MKIII-R…
Наталья Фриске получила травму руки после…
«Лещенко покусал»: Соседов раскритиковал Бабкину за исполнение песни «День…
Пентагон обнародовал информацию о появлении НЛО разных форм и…
«Вполне себе актуальненько»: Стас Пьеха показал поклонникам неприличный…
Вероника Скворцова назвала надежное средство для подавления…
Названы самые продаваемые в Санкт-Петербурге авто с начала 2020…
Анна Шукшина отказалась от переоформления квартиры в Финляндии на бабушку из-за…
Шарлиз Терон из-за возраста не появится в продолжении фильма “Безумный Макс: Дорога…
В интернете вспомнили о самодельном авто 1970-х…
"Не могла встать с кровати": Янина Мелехова рассказала, как муж и дочь помогли ей вылечиться от…
В продаже появился BMW M3 актёра Пола…
«Даже лучше оригинала»: Микелла Абрамова исполнила получивший серебро на «Евровидении» хит…
Экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова: «Превалирующая группа крови у зараженных коронавирусом - это…
Составлен ТОП-5 самых надёжных двигателей всех…
Светлана Тома: «На съёмках фильма «Табор уходит в небо» происходили мистические…
Названы самые необычные автомобили на рынке…
Кушанашвили считает карантин виновником развода Агаларова и…
В Сингапуре появились автобусы с травой на крыше в ходе реализации проекта «Сад на…
Иван Краско: "Екатерина Архарова могла сама спровоцировать избившего ее Марата…
Honda Gold Wing оснастили поддержкой Android…
«Можете ли вы сказать, что больны коронавирусом»: Анисина рассказала о предложении от редакторов…
Владимир Путин поздравил Светлану Светличную с…
Смартфон Nokia 6.3 получит процессор Snapdragon…
Просмотреть все новости