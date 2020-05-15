«Вполне себе актуальненько»: Стас Пьеха показал поклонникам неприличный жест





В последнее время артист стал все чаще размещать в блоге странные сюжеты, на которых то жует укроп, то громко гавкает. На днях Стас Пьеха привел подписчиков в замешательство, поделившись другим провокационным снимком, на котором показал аудитории средний палец. Многие российские знаменитости не позволяют себе подобного поведения, но, видимо, у исполнителя во время социального дистанцирования сдали нервы. В подписи к сюжету он написал, что в связи с современными реалиями его неприличный жест выглядит «вполне себе актуальненько». Также звезда эстрады сопроводил кадр хэштегом #идитыпьеха.Шокированные подписчики оставили разные комментарии под фото. Одни поддержали певца и согласились с тем, что сейчас такое поведение можно оправдать во многих ситуациях. Другие разочаровались в кумире. Юзеры пожаловались, что он не выпускает новые песни, предпочитая отличаться эпатажными поступками.