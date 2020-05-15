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В интернете вспомнили о самодельном авто 1970-х «Восход»

В интернете вспомнили о необычном самодельном автомобиле «Восход», сконструированном в 1970-х. Предположительно, кузов создавался из деталей нескольких моделей советского производства.
В интернете вспомнили о самодельном авто 1970-х «Восход»

Основой послужил ГАЗ-М20, который больше известен по названию «Победа». Кузов знаменитого транспортного средства изменили для установки на тележку меньшей длины. Двери, окна, а также крылья на фронтальной части корпуса получены от «Победы». Для радиаторной решетки использовался элемент конструкции от ГАЗ-21. Перед интеграцией в кузов она была заужена.

Источник лобового стекла остаётся неизвестным. При этом фигурка медведя на капоте явно заимствована от грузовика ЯАЗ. В отношении багажного отделения сказать нечего, ведь самоделка его лишена. Задняя оптика получена от ВАЗ-2101. Под капотом размещен силовой агрегат от модели «Москвич-412». Тот же автомобиль стал донором механической трансмиссии. Интерьер повторяет оформление салона у «Победы», а рулевое колесо взято от «Москвича». Масса модели составляет 950 кг, а максимальная грузоподъёмность – 1,5 тонны. Авто 4 года назад появлялось в продаже с ценником в 100 тысяч рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:32

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